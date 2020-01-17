Орск, Оренбургская область, , 06:43 — REGNUM В восточном Оренбуржье вечером 16 января два автомобиля попали в снежный плен, застряв в снегу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на трассе от села Акъяр до железнодорожной станции Сара микроавтобус и легковая машина, в которых находились шесть человек, увязли в снегу и не моги двигаться дальше.

Напомним, на территории региона с 16 января складываются неблагоприятные погодные условия: сильная метель, заносы, плохая видимость на дорогах.

На помощь пришли на технике повышенной проходимости сотрудники ГУП «Оренбургремдорстрой». Транспорт вызволен из снежного плена.

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