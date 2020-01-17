Юрга, Кемеровская область, , 06:43 — REGNUM В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения, установленных возле больницы Юрги, где накануне неизвестный оставил новорождённого ребёнка возле входа в медучреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Видеозапись быстро разошлась по СМИ и социальным сетям. На ней видно, как в 5:47 (время местное) мужчина идёт к больнице, кладёт ребёнка на крыльцо, звонит в звонок и убегает. Как ранее сообщало ИА REGNUM, новорождённого ребёнка обнаружил сторож больницы. Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет мужчину с видеозаписи, а также мать новорождённой девочки. Ребёнок сейчас находится в больнице, её жизни ничего не угрожает.

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