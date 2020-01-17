Москва, , 06:40 — REGNUM Жителям России не хватает в поездах дальнего следования стабильной мобильной связи и интернета. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает RT.

За этот вариант в опросе высказалась треть респондентов — 33,5%. Второе по популярности «неудобство» в поездах — отсутствие дополнительных розеток для зарядки сотовых телефонов и мелкой бытовой техники. Об этом заявили 20,3% участников опроса.

Также около 16% отметили, что в вагонах поездов не хватает специально отведенных мест для курения. Менее 10% респондентов заявили о нехватке в поездах продуктового магазина, удобных мест для работы и отдельного пространства для велосипедов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года РЖД представило концепт для новых плацкартных вагонов. В них появятся модульные пространства и места, которые можно отгородить шторами. Также пассажиры смогут воспользоваться электрическими и USB-розетками в вагонах.