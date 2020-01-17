Оренбург, 17 января 2020, 06:32 — REGNUM В Оренбургской области с трассы Оренбург — Орск эвакуировано 40 автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.
Из-за ненастья на трассе образовался затор. Стоит отметить, вечером 16 января участок дороги закрыли для движения транспорта. Причиной стала сильная метель.
С закрытого участка орской трассы в сопровождении экипажа ГИБДД и техники высокой проходимости спасатели МЧС России эвакуировали 40 автомобилей, которые затем продолжили самостоятельно свой путь.
Напомним, в Оренбуржье до сих пор сохраняются неблагоприятные погодные условия. В регионе объявили штормовое предупреждение. Сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду сохранится в течение дня 17 января.