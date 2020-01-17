Юрга, Кемеровская область, , 06:25 — REGNUM В городе Юрга Кемеровской области накануне, 16 января, возле местной больницы обнаружен брошенный младенец. О произошедшем в полицию сообщил сторож поликлиники. Он рассказал, что нашёл новорождённого ребёнка у входа в здание. Полицейские начали проверку по данному факту, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД РФ,

«Сотрудники полиции просмотрели запись камер наблюдения, одна из которых зафиксировала мужчину, который в тёмное время суток подошёл к поликлинике, оставил ребёнка на земле возле входа и скрылся», — уточнили в полиции.

Полицейские сейчас устанавливают личность матери новорожденной девочки, а также мужчины, который подбросил её к медицинскому учреждению.

Младенец сейчас помещён в родильное отделение, её жизни ничего не угрожает.

Тем временем, за «оставление в опасности» (ст. 125 УК РФ) возбуждено уголовное дело.