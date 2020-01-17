Оренбург, , 06:23 — REGNUM В Оренбургской области утром 17 января объявили штормовое предупреждение, на территории региона бушует метель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду сохранится в течение дня. Из-за метели на дорогах плохая видимость и заносы.

Напомним, с вечера 16 января в восточном Оренбуржье из-за ненастья закрыли ряд трасс.

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