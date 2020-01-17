Кемерово, , 06:15 — REGNUM После прокурорской проверки должностные лица Верхнеобского Росрыболовства привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили ИА REGNUM в управлении Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

Как уточнили в управлении, в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

«Территориальным управлением не контролировались выпуски в водоёмы Сибири молоди рыбы, в том числе осетровых пород. Не всегда у браконьеров изымались незаконные орудия лова и лодки, не использовались в полной мере полномочия по предъявлению к правонарушителям исков о возмещении вреда, причинённого водным биологическим ресурсам», — уточнили в прокуратуре.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования, в суды направлены иски о взыскании ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, к дисциплинарной ответственности привлечены десять должностных лиц.