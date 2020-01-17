Челябинск, , 05:40 — REGNUM В Челябинской области созданы горячие лини по борьбе со снюсами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

Они открыты в каждом из семи районов областного центра. Также телефонные горячие линии действуют в других муниципалитетах региона. Южноуральцев просят сообщать на них о торговцах снюсами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проверок в 44-х точках были выявлены факты продажи никотинсодержащих смесей. А лабораторные исследования показали, что в пробах содержится мышьяк.

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