Нижний Новгород, , 05:02 — REGNUM В комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Заксобрания Нижегородской области поступил законопроект, который вводит новую статью в областной КоАП. Статья касается наказания за нарушение запрета оборота бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Запрет оборота был введён в субъекте Федерации законом от 19 декабря 2019 года, а новым законопроектом устанавливаются санкции за его нарушение. Так, граждане должны будут заплатить штраф 3−5 тыс. рублей, должностные лица — 25−30 тыс. рублей, юрлица — 40−50 тыс. рублей.

«Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, — влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока пяти до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти до ста тысяч рублей», — отмечается в документе.

Нормы вступят в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

Напомним, ранее многие регионы внесли в свои нормативные документы запрет на оборот подобных смесей, среди которых и снюс. Таким способом в России пытаются защитить детей от употребления вредных веществ.