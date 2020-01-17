Канберра, , 05:50 — REGNUM Начало дождей в штате Новый Южный Уэльс, где бушуют лесные пожары, может остановить распространение огня, сообщают The Guardian.

Выпадение осадков рассеяло дым, который 13 января окутал Мельбурн, усложнив проведение теннисного турнира Australian Open. Дождевые облака постепенно движутся в сторону штата Виктория.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас объявил, что в 2020 году и в последующие десятилетия мировое сообщество может столкнуться более экстремальными погодными явлениями, чем те, которые наблюдались на планете ранее.

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