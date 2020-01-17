Киев, , 04:35 — REGNUM Украинские власти хотели бы получить бортовые самописцы с самолёта Boeing 737−800, разбившегося под Тегераном, заявил 16 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу CNN.

«Было бы идеально иметь сами ящики физически на территории Украины, поскольку мы потеряли самолет, у нас есть право вести расследование», — сказал он.

По словам Пристайко, сегодня Киев и Тегеран ведут эффективное сотрудничество для расследования авиакатастрофы, однако если Украина не сможет получить расшифровки «чёрных ящиков», ей придётся прибегнуть к иностранной помощи.

Напомним, Тегеран признал, что иранские ПВО по ошибке сбили 8 января 2020 года пассажирский самолёт, следовавший в Борисполь. К настоящему времени в Иране выразили готовность пригласить украинских специалистов участвовать в расшифровке самописцев.

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