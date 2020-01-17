Пекин, , 04:33 — REGNUM В общей сложности 12 485 организованных преступных группировок было раскрыто в Китае с начала в стране кампании по борьбе с организованной преступностью в начале 2018 года, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

По данным на 16 января, всего 3880 беглых подозреваемых в связах с организованными преступными группировками было арестовано в Китае или же они добровольно сдались в руки правосудию. Это составляет 80% от общего числа всех беглецов, сообщили в национальном управлении по борьбе с оргпреступностью.

Отметим, что по данным на 20 декабря 2019 года всего 51 734 случая «крышевания» ОПГ со стороны государственных служащих и чиновников разного разна было расследовано в Поднебесной, 61 227 человек было за это наказано.