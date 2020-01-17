Москва, , 04:06 — REGNUM Призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве назвал несерьезным журналист Владимир Познер, 16 января сообщает URA.RU.

«То, что его не лишат российского гражданства, — в этом я убежден», — отметил Познер.

По словам журналиста, за комментарием по данному вопросу необходимо обращаться к Первому каналу. Познер добавил, что продолжит дружить с Ургантом, несмотря на деятельность каких-либо движений.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января участники общественного православного движения «Сорок сороков» обвинили телеведущего Ивана Урганта в глумлении над христианскими ценностями из-за шуток о религии, прозвучавших в передаче «Вечерний Ургант», в которой в качестве гостей участвовали музыкант «Джисус» и французский актер Жерар Депардье.

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