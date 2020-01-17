Куньмин, Китай, , 04:03 — REGNUM В общей сложности 866,4 тыс. жителей провинции Юньнань на юго-западе Китая переселились в новые дома в 2019 году благодаря госпрограмме борьбы с бедностью через переселение, сообщает 16 января агентство Сниьхуа.

Местная комиссия по развитию и реформе сделала соответствующие заявления во время пресс-конференции. Строительство 224 855 домов было завершено на конец прошлого года. Порядка 1 млн бедняков, ранее проживавших в бараках, непригодных для жизни, были переселены в новое жилье.

Власти одновременно с этим снесли 159 тыс. ветхих домов и вернули землю, на которых они располагались под разведение лесов. Напомним, что Китай планирует в 2020 году побороть бедность и стать страной умеренного достатка населения во всех аспектах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китайском Синьцзяне планируется создать 2,7 млн рабочих мест на селе