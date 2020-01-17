Красноярск, , 04:00 — REGNUM В пятницу, 17 января, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха −7… −4 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ночью ожидается температура до — 8 °C, облачность и небольшой снег.

Скорость южного, юго-западного ветра 4−6 м/с. На порывах до 15−18 м/с. В связи с сильным порывистым ветром мэрия предупреждает граждан о неблагоприятных погодных условиях, которые могут продлиться также 18 и 19 января.

Давление 736 мм рт. ст.

В субботу, 18 января, в Красноярске ожидается до — 4 °C днём и резкое похолодание до — 17 °C ночью.