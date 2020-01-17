Лас-Вегас, США, , 03:55 — REGNUM Голубь с сомбреро на голове был обнаружен в американском Рено (штат Невада) местными жителями, передает телеканал KOLO-TV.

Глава города Сабра Ньюби заявила, что голубь в сомбреро выглядел забавно, однако осудила столь негуманное отношение к животным. Отмечается, что жители города, увидев птицу в шляпе, немедленно обратились в службу охраны животных. Кто одел на голубя сомбреро — пока не известно.

«Рено заботится о своих животных. Им необходима защита и никто не смеет их обижать», — заявила Ньюби.

Ранее в Лас-Вегасе (штат Невада) была замечена группа голубей в ковбойских шляпах. Отмечалось, что неизвестные приклеили шляпки голубям на головы, в результате чего одна из птиц скончалась.