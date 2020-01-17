Москва, , 03:49 — REGNUM В пятницу, 17 января, в Москве будет облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха +2… +4 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 18 января в Москве будет облачно с прояснениями, −1… +1 °C.

Днём и ночью скорость западного, юго-западного ветра составит 5−10 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале 0… +5 °С днём, −2… +3 °С ночью.

В субботу, 18 января, днём в столице ожидается 0… +2 °С. По области −1… +3 °С.