Пекин, , 03:31 — REGNUM Китайская полиция раскрыла 7200 уголовных дел, связанных с азартными играми, и задержала 25 тыс. подозреваемых в 2019 году, сообщили 16 января в Министерстве общественной безопасности страны.

Полиция изъяла или заморозила более 18 млн юаней (около $2,62 млрд) средств, связанных незаконной игорной деятельностью, сообщил представитель министерства Ли Цзиньшэн во время пресс-конференции.

Более 1100 подозреваемых в ведении азартного бизнеса и владении трансграничными интернет-казино было задержано китайской полицией в 2019 году, отметил Ли, добавив, что правоохранители уничтожили сеть иностранных казино, привлекавших китайских посетителей.

В министерстве также озвучили 10 типичных случаев трансграничной незаконной деятельности в сфере азартных игр. Один из них произошел в провинции Гуандун на юге Китая. Было арестовано 112 подозреваемых и заморожено 112 млн юаней средств.