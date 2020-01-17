Омск, , 03:09 — REGNUM В Омской области в 2020—2021 годах в рамках нацпроекта «Демография» появятся десять новых детских садов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Одно здание для этих целей приобретут, девять — построят. На эти цели из федерального и областного бюджетов предусмотрено 1 795,73 млн рублей.

Прорабатывается вопрос приобретения здания детского сада на 290 мест по ул. Орджоникидзе в Омске.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимире в 2020 году создадут 200 дополнительных мест в яслях.