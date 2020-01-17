Урумчи, Китай, , 03:06 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая планируется в 2020 году создать более 2,7 млн рабочих мест для сельских жителей, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Для этого будет принят ряд мер, включая обучение навыкам, а также интегрированное развитие сельского хозяйства и промышленности, сообщили в региональном департаменте трудовых ресурсов и общественной безопасности.

Избыточные рабочие руки на селе, ветераны, люди с низким уровнем образования, уволенные сотрудники и инвалиды будут в приоритете на получение новых рабочих мест. Вдобавок ко всему региональные власти помогут 20 тыс. человек из бедных домохозяйств и неразвитых районов Синьцзяна избавиться от бедности через трудоустройство. За прошедший год в регионе было создано 2,87 млн рабочих мест для сельских жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 480 тыс. рабочих мест в городских районах Синьцзяна было создано за 2019 год.

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