Рига, , 03:03 — REGNUM Устаревшее техническое оборудование и инфраструктура угрожают ежедневной деятельности Латвийского Телевидения (ЛТВ), написал портал LSM.

В этом году на решение этих проблем телевидению срочно требуется 2 млн евро, ещё 10 млн в следующем, которые запрошены у правительства. Выпускающий эфирный комплекс был приобретён в 2010 году, часть программ и технологий перестала поддерживаться ещё в 2014. Не отвечает современным требованиям снабжение предприятия электричеством, электроподстанция ЛТВ проработала без ремонта 35 лет. Зарплаты сотрудников ЛТВ тоже нельзя назвать конкурентноспособными.

С 1 января 2021 года ЛТВ покидает рекламный рынок и становится полностью дотируемым со стороны государства предприятием. Деньги на функционирование ЛТВ должен выделить кабинет по бюджетной статье «непредусмотренные расходы».