Рига, , 03:02 — REGNUM Судебный процесс о краже подростком конфет, киндерсюрпризов и электротоваров начатый в 90-ые продолжается до сих пор, написал портал LSM.

Судят мужчину которому на момент совершения преступления исполнилось 14 лет. Суд первой инстанции в Риге вынес оправдательный приговор, который оспорила прокуратура. В деле рассматриваются события 1994 и 1995 годов. Ни один из заявленных в деле 7 свидетелей не явился на заседание суда. Один из них уже умер, 4 находятся за границей, двое проигнорировали. В связи с затягиванием процесса адвокат подсудимого Артур Звейсалниекс отправил жалобу в Европейский суд по правам человека.