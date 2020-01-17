Владивосток, , 03:07 — REGNUM В Приморье подвели итоги благотворительной акции «Новый год в семье», в ходе которой дети, оставшиеся без попечения родителей, могли провести праздник в семейной обстановке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Акция проводилась с 16 декабря по 12 января, всего в ней приняли участие 299 детей, из которых 236 воспитываются в центрах содействий семейному устройству, а 63 ребёнка — в коррекционных школах-интернатах.

Наиболее активными среди муниципалитетов оказались Артемовский, Лесозаводский и Находкинский городские округа, Михайловский и Пожарский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области новоселье справили 1 300 детей-сирот.