Иньчуань, Китай, , 03:00 — REGNUM Свыше 488 га лесов было посажено на севере Китая в рамках программы озеленения «Три северных защитных пояса» (TSFP) в прошедшем году, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

По данным Национального управления лесного хозяйства и пастбищ Китая, за указанный период было восстановлено почти 100 тыс. га деградировавших лесов. Программа TSFP была запущена в 1978 году и подразумевает посадку лесов на северо-западе, севере и северо-востоке Китая с целью борьбы с эрозией почв и опустыниванием земель.

Проект затрагивает 13 регионов Китая уровня провинции, в которых насчитывается около 42,4% общих земель страны. Ожидается, что он будет полностью завершен к 2050 году.

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