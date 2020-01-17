Москва, , 03:01 — REGNUM Рассекреченные документы освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов по случаю 75-летней годовщины события опубликовало Министерство обороны России. Для этого на интернет-странице ведомства был на создан соответствующий раздел.

Публикации включают документы о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. Кроме того, на сайте опубликованы фотографии оперативного управления 1-го Белорусского фронта, на которых запечатлены моменты прорыва обороны противника войсками Красной армии.

Как отметили в Минобороны, публикация данных документов является продолжением работы министерства по защите исторической правды, а также по противодействию попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Министерство обороны РФ рассекретило документы из фондов Центрального архива военного ведомства «Хрупкий мир на пороге войны» раскрывающие подробности военно-полтической ситуации в мире накануне Великой Отечественной войны.

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