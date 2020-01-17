Пекин, , 02:03 — REGNUM Суд Пекина приговорил к смертной казни мужчину за убийство доктора в госпитале, где лечилась его мать, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Обвиняемый Сунь Вэньбинь оказался не удовлетворен качеством лечения, оказанного его матери в Больнице общего профиля Администрации гражданской авиации Китая, после чего убил врача по имени Янь Вэнь, находившегося на службе 24 декабря 2019 года, говорится в заявлении Третьего промежуточного народного суда Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском Сиане к смертной казни в сентябре 2019 года был приговорен мужчина, похитивший и убивший ребенка.

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