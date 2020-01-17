Цзинань, Китай, , 01:44 — REGNUM Провинция Шаньдун на востоке Китая запретила или ограничила использование фейерверков и петард во всех 16 городах региона во время празднования Нового года по Лунному календарю, сообщили в бюро общественной безопасности региона, передает 16 января агентство Синьхуа.

Так, в 10 городах, включая столицу провинции города Цзинань, фейерверки и петарды были полностью запрещены, в то время как в шести прочих городах были введены ограничения на их использование. По официальным данным, 57 человек пострадали в 48 происшествиях с использованием пиротехники во время Весеннего фестиваля в 2019 году, что на 51,3% и 76,1% ниже, чем годом ранее.

В общей сложности 186 пожаров напрямую произошли из-за неосторожного использования пиротехнических средств в регионе, а прямой экономический ущерб составил 576 тыс. юаней ($83,7 тыс.), что на 45,8% и 54,4% ниже, чем годом ранее. Власти подобными мерами намерены и дальше улучшать статистику.