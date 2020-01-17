Пекин, , 01:39 — REGNUM Китай меняет подход к призыву в Народно-Освободительную армию с одного раза в год до двух раз, начиная с 2020 года, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Соответствующее решение было озвучено во время телеконференции по призыву в армию, которая прошла в Пекине. Первая часть призыва стартует в середине февраля и продлится до конца марта, в то время как вторая часть — с середины августа по конец сентября.

Уход на пенсию военнослужащих также будет осуществляться дважды в год, говорится в заявлении. Кроме того, подчеркивается, что общее количество новобранцев в нынешнем году останется на прежнем уровне относительно предыдущих двух лет.

Отметим, что призывники в Китае проходят действительную военную службу в течение двух лет в соответствии с законом О военной службе.