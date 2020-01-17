Москва, , 01:28 — REGNUM В России увеличилось число жителей, которые предъявляют запрос на лучшую жизнь, следует из результатов опроса, проведённого «Левада-центром» в декабре 2019 года.

Эксперты выяснили, что «жить лучше большинства окружающих» хотели бы 51% опрошенных граждан. Для сравнения, когда в 2007 году «Левада-центр» впервые провёл аналогичный опрос, за «лучшую жизнь» высказались 42% респондентов.

Еще 45% респондентов отметили, что удовлетворены той жизнью, которая есть у большинства других людей в России.

Поквартирное исследование «Представления о «нормальной жизни» проведено с 12 по 28 декабря 2019 года. В нём приняли участие 1,6 тыс. респондентов из 137 населенных пунктов 50 регионов России.

Читайте также: Названа сумма, необходимая для «нормального уровня жизни» российской семье