Пекин, , 01:04 — REGNUM Первая репетиция Гала-концерта Весеннего фестиваля 2020 была успешно проведена, сообщили в компании China Media Group (CMG), сообщает агентство Синьхуа.

Помимо главной площадки — штаб-квартиры CMG в Пекине, в этом году торжественный концерт пройдет также и на второстепенных площадка в городе Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань в центральной части Китая, а также в Гонконге и Макао района Большого залива.

Концерт будет транслироваться вживую 24 января в канун Нового года по Лунному календарю или, как этот праздник называют в Китае, Весеннего фестиваля. Кроме того, компания CMG обещает в этом году наладить вещание в формате 8К.

Отметим, что Восточный Новый год, Китайский Новый год, Новый год по Лунному календарю или Весенний фестиваль в текущем году выпал на 25 января, а празднества продлятся до 30 января.