Вашингтон, , 00:09 — REGNUM В 2020 году в библиотеке облачного игрового потокового сервиса Google Stadia появится более 120 игр, среди которых будут эксклюзивы. Об этом 16 января сообщил журнал PC Gamer.

В своём официальном блоге команда Stadia сообщила, что в первой половине 2020 года она намерена заполучить в свой каталог десять игр, которые после их релиза будут доступны только на Stadia.

«В конце этого месяца мы расскажем больше об играх, которые появятся в Stadia Pro в феврале», — добавила команда проекта.

Напомним, сервис Google Stadia стал доступен 19 ноября 2019 года в 30 странах мира. Планируется, его подписчики имеют возможность запускать игры на любом устройстве, поскольку в этом случае обработка происходит на удалённых серверах, а на устройство геймера передаётся лишь видеопоток.

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