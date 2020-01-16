Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер назвал новые сроки релиза эксклюзива PlayStationHorizon Zero Dawn на ПК. Соответствующая статья была опубликована 16 января на сайте издания.

Согласно новой информации, Horizon Zero Dawn выйдет не в феврале, как ранее сообщал российский видеоблогер Антон Логвинов, а в конце 2020 года. Джейсон Шрайер отметил, что информация к нему пришла от трёх инсайдеров, имеющих информацию о планах Sony. Издание Comicbook отмечает, что сама компания никак не прокомментировала эту новость.

Напомним, Horizon Zero Dawn вышла на Playstation 4 в феврале 2017 года. Игра студии Guerrilla Games получила положительные отзывы критиков и имела коммерческий успех.

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