Чикаго, США, , 23:37 — REGNUM В сеть выложили трейлер нового дополнения к файтингу Mortal Kombat 11, в котором показаны боевые возможности Джокера. Ролик был опубликован 16 января на канале проекта.

В бою Джокер использует различные приёмы и предметы, такие, ножи, как трость со специфической рукоятью, проламывающей черепа, «выстреливающие» боксёрские перчатки, а также одетых как он пленников со взрывчаткой и т.д.

При этом персонаж не устаёт дурачиться и отпускать различные возгласы. Что касается Fatality, то оно вполнено полностью в соответствии с его стилем.

Джокер появится в Mortal Kombat 11 в раннем доступе 28 января 2020 года. Полноценный релиз состоится 4 февраля.

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