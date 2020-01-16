Грозный, , 21:58 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров отправился на лечение, которое требует определенных медицинских процедур. Об этом сообщил сегодня, 16 января, пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.

Напомним, что Кадыров с 13 января временно передал полномочия главы республики председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву в связи с «временной нетрудоспособностью».

Каримов напомнил, что Кадыров и ранее передавал полномочия главы Чечни главе правительства — это обычная практика для регионов.

Он также отметил, что Кадыров сейчас находится на лечении, которое требует проведения определенных медицинских процедур. В связи с этим он временно утратил трудоспособность.