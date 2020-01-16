Варшава, , 21:44 — REGNUM Студия CD Project объявила, что она вынуждена была принять решение перенести релиз игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года. Об этом 16 января она сообщила на своём официальном сайте.

Таким образом, разработчики отложили выход Cyberpunk 2077 на пять месяцев. Они сообщили, что сейчас проект находится на той стадии, когда игра закончена и «играбельна», однако создателям ещё нужно провести определённую работу, связанную с тестированием, исправлением ошибок и «полировкой», чтобы геймеры получили в итоге «совершенную» игру.

Напомним, ранее CD Project планировала выпустить Cyberpunk 2077 в продажу 16 апреля 2020 года. Эта видеоигра представляет собой продолжение известной настольной игры Cyberpunk 2020.

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