Салехард, , 21:28 — REGNUM На Ямале в связи с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию все учащиеся сельских школ будут обеспечены горячим питанием. Об этом 16 января сообщил на пресс-конференции первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.

Что касается порученного главой государства обеспечения бесплатным питанием учеников начальной школы, то это на Ямале является нормой на протяжении многих лет.

Кроме того, в свете поручений президента России в ЯНАО будет проведена модернизация оборудования школьных пищеблоков, добавил Сергей Бойченко.