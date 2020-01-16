, 21:04 — REGNUM Иран готов отправить на Украину дела погибших в авиакатастрофе под Тегераном украинских граждан. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонной беседе с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

«Зариф заявил о готовности иранской стороны отправить тела погибших украинских граждан [на Украину]», — говорится в сообщении.

Помимо этого, иранский министр выразил готовность привлечь экспертов с Украины для расшифровки бортовых самописцев.

Пристайко в ответ поблагодарил своего иранского коллегу за сотрудничество в данном направлении.