Париж, , 20:41 — REGNUM Руководитель французской студии Quantic Dream Дэвид Кейдж опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором он рассказал о планах компании на 2020 год. На это 16 января обратил внимание журнал PC Gamer.

https://twitter.com/David__Cage/status/1217086603941859328

Разработчик поздравил всех подписчиков с Новым годом (признавшись, что он немного с этим запоздал) и пожелал им всего наилушего. Кейдж также отметил, что 2019 год был для Quantic Dream «удивительным», добавив, что 2020 год будет «ещё более захватывающим».

«У нас много сюрпризов для фанатов, так что следите за обновлениями! А в 2020 году (больше, чем когда-либо) будь ненормальным!», — написал Дэвид Кейдж.

Напомним, в 2019 году Quantic Dream выпустили на платформе ПК такие свои игры, как Heavy Rain (релиз состоялся 24 июня), Beyond: Two Souls (27 июля) и Detroit: Become Human (12 декабря).

