Санкт-Петербург, , 21:02 — REGNUM Участившиеся случаи отравления детей никотиносодержащими смесями в виде конфет, так называемыми снюсами, встревожили не только родителей школьников, но и специалистов. И медики, и представители государственных органов отмечают, что без обновленной законодательной базы, профилактики и постоянного контроля уберечь российских детей от опасных наркотических веществ невозможно.

Снюсы под запрет! Cgon.rospotrebnadzor.ru

Опасные конфетки

Прежде чем начать говорить об опасности, которую таят в себе «табачные конфетки», необходимо разобраться, что это такое. Многие путают данную никотиносодержащую продукцию с насваем (вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии), с жевательным табаком и снюсом (некурительный бездымный табак, который полностью или частично изготовлен из очищенной табачной пыли или мелкой фракции резаного табака, — прим.ред.).

Однако новый вид никотиновой продукции представляет собой конфету для рассасывания, которая не содержит табак, только никотин (алкалоид пиридинового ряда, — прим. ред.). Чаще всего ее употребляют курящие люди, когда отправляются в дорогу и знают, что длительное время выкурить сигарету им не удастся. Однако сейчас в большинстве случаев эти «конфеты» начали употреблять дети в возрасте 12−17 лет.

«В наших законах не фигурирует новая форма никотиносодержащих жевательных смесей, которые мы все по привычке называем снюсом, а на деле там табака нет. Это леденцы, в которых есть никотин, настоянный на травах с некими фруктовыми добавками. Из-за формы они похожи на маленькие конфетки, кажущиеся очень привлекательными даже самым маленьким детям», — пояснила уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

Не так давно по многим городам России, в том числе и Петербургу, прокатилась волна отравлений детей такими «конфетами». В школы и другие учебные заведения их начали приносить взрослые учащиеся и предлагать попробовать ученикам даже начальной школы.

«Можно сказать, что это провокация против наших детей. К сожалению, даже в сосательном виде эти конфеты вызывают привыкание. Более того, по России зарегистрировано два очень тяжелых случая отравления этими жевательными никотиносодержащими смесями», — отметила Агапитова.

По словам эксперта, в каждой такой «конфете» содержится порция никотина пачки сигарет. А в случае постоянного употребления ребенку могут грозить очень тяжелые последствия, начиная от нарушения сознания, галлюцинаций и до смертельного исхода.

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«Снюсы и никпеки (жевательная бестабачная смесь, — прим. ред.) очень активно рекламируются в социальных сетях. К сожалению, это делают очень значимые для подростков люди, которые на камеру показывают и рассказывают о том, как лучше употреблять данные смеси. Это очень большая проблема для нас», — подытожила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге.

Что едят наши дети?

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Петербургу Елена Смирнова отметила, что с 2015 года розничная реализацию снюса — бездымного табака — была запрещена. Однако производители нашли лазейку и выпустили в продажу бестабачную продукцию. В состав этих съедобных изделий входят: целлюлоза, пропиленгликоль (также есть в электронных сигаретах, — прим. ред.), ароматизатор, соль, сода и никотин. Но главная опасность этих снюсов — критически высокое содержание никотина и «комфортная» форма употребления данного продукта.

«В одной дозе опасной продукции содержание никотина может доходить до 100 мг (в обычной сигарете никотина не более 1,5 мг, — прим. ред.), при том что при одномоментном употреблении 60 мг никотина может стать для ребенка летальным. Отравление меньшей дозой может привести к высокой интоксикации, тахикардии, аритмии, судорогам и рвоте», — отметила Смирнова.

Парадоксально, что в настоящий момент данная никотиносодержащая продукция относится к разряду пищевой. Поскольку нормирования по содержанию именно в пище никотина в действующем законодательстве нет, наркотическое вещество в снюсах до сих пор не относится ни к продовольственному сырью, ни к пищевой продукции или продуктам.

«На данный момент должностными лицами управления проверено более 800 объектов, которые осуществляют как производство, так и оборот никотиносодержащей продукции. Изъято из оборота более 37 тысяч единиц никотиносодержащей продукции, из них на производстве было изъято более 31 тысячи, в розничной сети — более пяти тысяч единиц», — подытожила представитель городского управления Роспотребнадзора.

Частые проверки позволили снизить оборот опасных «конфет» на территории Петербурга. К примеру, если в первые дни проверок продукция выявлялась в каждом 20-м объекте, то сейчас опасные леденцы обнаруживаются только в каждом 50-м — 70-м магазине. Вся продукция изымается и в скором времени будет уничтожена. Кроме того, в управлении Роспотребнадзора отметили, что благодаря проведенной работе и сотрудничеству с таможенным органом, с 24 декабря 2019 года ввоза в Петербург данной продукции зафиксировано не было.

«Кроме того, проверены все производители данной продукции, промаркированные на упаковке. На территории Петербурга таких производств было заявлено восемь. На сегодняшний день установлено, что по пяти адресам фактически производство не обнаружено, их реальное месторасположение устанавливается с участием полиции. Деятельность трех производств по фактическим адресам приостановлена и скоро будет полностью прекращена», — заверила Елена Смирнова.

В управлении отметили, что лабораторный анализ произведенной в Петербурге продукции показал, что концентрация никотина в ней значительно превышает установленные нормы для обычной сигаретной продукции. По результатам токсикологических исследований, в клинической картине подопытных лабораторных животных отмечена реакция нарушения нервной системы: тремор, панические, тонические судороги и, как следствие, летальный исход.

Родителям нужно быть внимательными

Популярность некурительного бездымного табака довольно высока по всему миру. С ним уже давно столкнулись в других странах, а в России этот продукт только недавно стал востребованным. 10 января 2020 года теперь уже бывший премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости запретить данные смеси в стране и дал поручение обратиться с этой инициативой в Евразийскую экономическую комиссию.

«Мы прекрасно понимаем, что одними запретами мы ничего не добьемся. Надо обязательно рассказывать, вести большую просветительскую деятельность как с детьми, так и со взрослыми», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

Старший инспектор по особым поручениям Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Семенова подчеркнула, что за последнее время полицейским ведомством был предпринят ряд профилактических мер, направленных на недопущение употребления несовершеннолетними жевательного табака и снюса.

«В рамках профилактических мер обходятся торговые точки, где ведется реализация табачной продукции, в образовательных учреждениях проводим лекции, доводим информацию о вреде данной продукции до родителей учащихся. Также нами были направлены информационные письма в адрес глав районов администраций, чтобы те провели рабочие встречи с представителями общественного совета по развитию малого и среднего бизнеса и предпринимательства на эту тему. Также ведется интернет-мониторинг для выявления сайтов, распространяющих данный вид продукции», — подчеркнула спикер.

В свою очередь член регионального штаба ОНФ в Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов считает, что сейчас общество не готово дать отпор «распространению этой беды». На данный момент руководство только 25 регионов на законодательном уровне приняло решение о запрете распространения и оборота данной продукции на своей территории, еще 25 регионов только лишь готовят подобные законодательные акты.

«На мой взгляд, в обществе назрел серьезный запрос на принятие законов, которые будут касаться мер по предотвращению угроз национальной безопасности. Дети — самое дорогое, что есть у государства, это его будущее. Любое производство, ориентированное на то, чтобы нанести вред ребенку, должно быть вне закона. Пока мы будем бороться, закрывая точки по распространению, мне кажется, ничего путного из этого не выйдет», — отметил Тхостов.

К наказанию, по его мнению, должны привлекаться не только производители и распространители продукции, но и те, кто вознамерился ее создать.

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Пока чиновники предпринимают попытки предотвратить распространение опасной продукции на территории города, врачи советуют обратить внимание на данную проблему и самим родителям. Заведующая приемным отделением детской городской клинической больницы №5 имени Н.Ф. Филатова Наталья Ужакина отметила, что за 2019 год в их клинику, которая является единственной в городе, предоставляющей лечение и помощь детям с отравлениями, поступило 16 детей, пострадавших от снюса. Состояние всех юных пациентов медиками было оценено как «средняя степень тяжести».

Чтобы распознать у ребенка отравление никотиносодержащими препаратами, взрослым в первую очередь стоит обратить внимание на характерные признаки, которые проявляются при отравлении сильнодействующими веществами. Так, «звоночками» могут послужить: бледность, возбуждение, озноб, тошнота, рвота, потеря сознания, снижение работоспособности, успеваемости, нарушение работы лицевых мышц.

«Поступающим к нам детям мы задаем вопрос, почему они употребляют тот или иной вид наркотиков и снюсов. Большинство из них отвечают, что они нелюбимы в семье, родители не обращают на них внимание. Нужен тотальный контрольный за ребенком, за социальным сетями, кругом общения, регулярно рассказывать о том, почему нельзя пробовать и употреблять вещества», — подытожила Ужакина.

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