Москва, , 20:28 — REGNUM Средняя ожидаемая продолжительность жизни выросла в Москве за последнее десятилетие выросла на пять лет. Об этом заявил 16 января мэр столицы Сергей Собянин, выступая на открытии XVIII ассамблеи «Здоровая Москва».

По словам мэра, средняя продолжительность жизни в российской столице ежегодно увеличивается на полгода и в настоящее время «близка к европейскому уровню».

«В Москве сегодня людей старше 80 лет уже около полумиллиона, вы представляете цифры? А через несколько лет их будет около миллиона», — отметил Собянин.

По мнению главы города, на показатель влияют сразу несколько факторов, в числе которых — благоустройство городского пространства, снижение смертности на дорогах, развитие общественного транспорта и отказ от использования личных автомобилей, приводящий к снижению объёма вредных выбросов. На сегодняшний день, по словам Собянина, две трети горожан передвигаются на общественном транспорте в обычные часы пик.