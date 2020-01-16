Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Разработчики Call of Duty: Modern Warfare объявили, что первый сезон шутера будет продлён до 11 февраля 2019 года. Об этом 16 января сообщил журнал PC Gamer.

Таким образом, те геймеры, которые не успели поучаствовать в событиях, смогут сделать это ещё на протяжении нескольких недель. Стоит отметить, что в игре появятся новые испытания и вещи, например — боевой арбалет. Кроме того, до 11 февраля скорость получения опыта увеличена в два раза.

Напомним, релиз Call of Duty: Modern Warfare состоялся 23 августа 2019 года. Многие российские геймеры отказались играть в эту игру из-за присутствующей в ней антироссийской пропаганды.

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