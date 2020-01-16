Токио, , 20:11 — REGNUM Компания Capcom выложила в сеть серию скриншотов предстоящего ремейка игры Resident Evil 3. Изображения были опубликованы 16 января на портале DSOGaming.

Фанаты игры могут видеть членов взвода Delta Службы противодействия биологической опасности Umbrella: Карлоса Оливейру, Николай Жукова, Тайрелла Патрика, пилота Брэда Викерса из оригинального Resident Evil и остальных.

Ранее Capcom выложила в сеть трейлер Resident Evil 3 Remake, в котором она показала нового Немезиса — главного монстра игры. До этого разработчики опубликовали информацию о проекте, ответив тем самым на многие вопросы фанатов серии.

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