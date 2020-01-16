Тобольск, Тюменская область, , 19:23 — REGNUM В тюменском Тобольске врачебная комиссия шесть лет признаёт годным к работе человека, которому ежегодно делают сложнейшие операции и передвигаться он способен лишь с помощью костылей. О горькой истории человека, выжившего при взрыве на предприятии, сообщает «Комсомольская правда» — Тюмень».

Слесарь-ремонтник Сергей Саитов ОАО «СГ-транс» получил производственную травму 3 ноября 2014 года при взрыве на испытаниях железнодорожной цистерны. На месте происшествия погибли тогда два работника предприятия, ещё пятеро сотрудников получили травмы различной степени тяжести. Среди них был 33-летний Сергей, который получил переломы обеих ног, тяжелые травмы головы и сильные ожоги.

Первоначальное лечение длилось почти год. Переломы на ногах неправильно срослись. Врач рекомендовал ему пройти комиссию и получить инвалидность. Однако врачебная комиссия признала его, передвигающегося на костылях, годным к работе.

Руководство предприятия, видя, что он не в состоянии работать, вновь отправило его на комиссию, которая признала его годным к работе, но не слесарем-ремонтником.

Тогда его перевели на кабинетную работу. Её он тоже по состоянию здоровья не смог выполнять. Шестой год врачебная комиссия Тобольска признает его трудоспособным, несмотря на выводы врачей.

«Муж всё ещё числится в «СГ-транс», но зарплату не получает, потому что не может работать. Он постоянно находится на лечении. Конечно, больничные оплачиваются, но сумма мизерная. Сейчас же расчет больничного исходит от МРОТ. У нас на лекарства в разы больше уходит», — сообщила изданию супруга Сергея.

За три последних года Сергей перенёс операции в курганском центре Илизарова, в Санкт-Петербурге ему установили титановый черепной протез в череп, в Тюмени — нейростимулятор. Во всех медучреждениях ему выдают документы для получения инвалидности. При этом он продолжает оставаться, по мнению врачебных комиссий, дееспособным и готовым к работе.

Причины упорства медиков из врачебной комиссии, не признающих диагнозы коллег, супруги Саитовы не понимают. Мало того, когда Сергей находился на операции в другом городе, комиссия вынесла очередное заключение о его трудоспособности.

Недавно руководство предприятия попросило Сергея Саитова уволиться по собственному желанию. Поэтому статус инвалида ему бы помог получать пособие и льготные лекарства.