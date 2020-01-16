Челябинск, , 19:00 — REGNUM В Челябинской области идут массовые проверки торговых точек на предмет продажи снюсов. Их проверено 1813, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Из них вместе с полицейскими проверено 651 предприятие торговли и общепита. В 44-х найдены запрещённые вещества. 238 партий смесей арестовано.

Как сообщало ИА REGNUM, в продаваемых на территории Южного Урала никотинсодержащих смесях найден мышьяк. В опасности оказались школьники, как одни из потребителей снюсов.

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