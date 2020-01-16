Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Пакет игр Metro Redux выйдет на платформе Nintendo Switch 16 января 2020 года. Анонс релиза был размещён 16 января на YouTube-канале Metrovideogame.

Metro Redux содержит в себе две игры: Metro 2033 и Metro: Last Light. В ближайшее время поклонники игр студии 4A Games смогут сделать предзаказ. Релиз запланирован на 28 февраля 2020 года.

Напомним, релиз Metro Redux на платформах PS4, Xbox One и ПК состоялся в июне 2014 года. В версии игры для Switch геймеры смогут выбрать два стиля игры.

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