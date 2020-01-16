Чебоксары, , 18:52 — REGNUM Следственное управление СКР по Чувашии опровергло информацию в местной прессе о проверке по факту скандального собрания, которое прошло в Чебоксарском районе и касалось изменения в правила землепользования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация была опубликована в интернет-версии районной газеты.

«В тексте содержалась фраза о том, что следственным управлением Следственного комитета Российской федерации по Чувашской Республике по факту событий, произошедших 10 января в Синьяльском доме творчества, проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении двух уголовных дел: по факту нанесения побоев сотрудникам полиции и по факту нанесения побоев депутатам Синьяльского сельского поселения. […] Сведения, указанные в статье, являются недостоверными и не соответствуют действительности», — говорят правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 2020 года состоялось заседание депутатов Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района. Оно касалось проекта внесения изменений в правила землепользования в части перевода сельхозземель в зону производственных объектов. Местные жители встревожены тем, что в конечном итоге это может привести к строительству китайского завода по производству сухого молока, а не анонсированному властями логистическому центру. По данным местных СМИ, на заседании эмоции зашкаливали настолько, что якобы дошло до оскорбления и рукоприкладства в адрес сотрудников полиции и депутатов.

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