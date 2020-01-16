Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» объяснили причины закрытия для пассажиров бизнес-залов компании «Аэрофлот». Как пояснили ИА REGNUM в управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), 15 января 2020 года истекла аренда площади в зале вылетов международных рейсов для «Аэрофлота» и альянса SkyTeam.

Чемоданы в аэропорту «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Согласно письму от 15.01.2020 в адрес ВВСС, ПАО «Аэрофлот» приняло решение об ограничении с 16.01.2020 доступа в бизнес-салон ВВСС в зоне международных вылетов всех категорий пассажиров, вылетающих рейсами авиакомпании «Россия» из аэропорта «Пулково». Бизнес-салоны ВВСС и Masterсard в аэропорту Пулково работают без изменений», — уточнили в управляющей компании.

«Аэрофлот» подтверждал, что с 16 января участники «золотого» и «платинового» уровней и пассажиры бизнес-класса на международных направлениях не смогут воспользоваться бизнес-залом, в качестве компенсации предусмотрено начисление 1500 миль.

Авиакомпания с 25 декабря 2019 года также закрыла бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов Иркутска, Новокузнецка и Якутска.

Источник «Интерфакса» в авиакомпании заявлял, что затраты на обслуживание в бизнес-залах «не соответствуют качеству предоставляемых в них услуг», так как «в Европе компания тратит на это значительно меньше».