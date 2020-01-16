Тюмень, , 18:17 — REGNUM В Тюменской области гражданин Турции был вынужден оплатить судебный штраф в 12 млн рублей, назначенный ему за дачу взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФССП по Тюменской области.

Инцидент со взяткой у гражданина Турции произошёл в 2015 году в Волгограде. Ему нужен был вид на жительство в России, и он был оштрафован на 400 тыс. рублей. Мужчина, вместо оплаты штрафа, предложил сотруднику миграционной службы 200 тыс. рублей срочно и лично в руки. Взяткодателя поймали с поличным.

Суд назначил мигранту штраф в 12 млн рублей с рассрочкой на пять лет. Часть расходов взяла на себя турецкая компания, в которой работает мигрант. Когда мужчина переехал по делам компании в Тюмень, он захотел увидеть родственников.

Ограничение выезда из России позволила ему снять полная выплата судебного штрафа.