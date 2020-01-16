Москва, , 18:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин рассказал о желании поуправлять Россией со стороны. Об этом он заявил в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.

«У кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы уже давно с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю», — сказал Путин.

Подобным образом глава государства согласился с главой конституционного комитета Совфеда РФ Андреем Клишасом, который озвучил данный тезис.