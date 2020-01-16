Звериноголовский район, Курганская область, 16 января 2020, 17:42 — REGNUM В Курганской области закрытие на ремонт Звериноголовской школы взбудоражило родителей и педагогов. Учителя переживают за сокращение часов, родители — за распределение детей в другие школы, вдалеке от дома, сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из педагогов.
По его словам, в школе прошло совещание по поводу грядущего ремонта посреди учебного года и процесса. Детей якобы отправят учиться в детские сады, Трудовскую и Круглянскую средние школы. Решается вопрос о перевозке учеников и учителей. Люди не могут понять, зачем их тормошат зимой, когда ремонты традиционно проводятся летом.
В департаменте образования и науки Курганской области корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что по капитальному ремонту здания Звериноголовской средней общеобразовательной школы до конца февраля разрабатывается проектно-сметная документация, которая затем должна будет пройти государственную экспертизу.
На совещании, скорее всего, преподавателям сообщили о запасном варианте, в случае незавершения ремонтных работ до сентября 2020 года. На этот случай будут задействованы временно перепрофилированные площадки детских садов и школы соседних населённых пунктов, разъяснили в ведомстве.
Отмечается, что сегодня в Звериноголовской школе обучаются 540 человек, из них 240 — в начальной школе. На вероятный подвоз в крайнем случае временно перейдут порядка 300 учащихся среднего и старшего звена.
Напомним, в Кургане посреди учебного года закрыли школу №11. Там до июля 2020 года проведут капитальный ремонт. Детей перевели в другие учебные заведения, на обучение во вторую смену, что вызвало закономерный гнев родителей.
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