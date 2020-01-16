Звериноголовский район, Курганская область, , 17:42 — REGNUM В Курганской области закрытие на ремонт Звериноголовской школы взбудоражило родителей и педагогов. Учителя переживают за сокращение часов, родители — за распределение детей в другие школы, вдалеке от дома, сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из педагогов.

По его словам, в школе прошло совещание по поводу грядущего ремонта посреди учебного года и процесса. Детей якобы отправят учиться в детские сады, Трудовскую и Круглянскую средние школы. Решается вопрос о перевозке учеников и учителей. Люди не могут понять, зачем их тормошат зимой, когда ремонты традиционно проводятся летом.

«Что за новация такая бездумная, закрывать школы на ремонт во время важного второго полугодия, когда нет закрепления материала, а он вводится полным ходом, идёт подготовка к выпускным экзаменам?» — восклицает учитель Звериноголовской школы.

В департаменте образования и науки Курганской области корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что по капитальному ремонту здания Звериноголовской средней общеобразовательной школы до конца февраля разрабатывается проектно-сметная документация, которая затем должна будет пройти государственную экспертизу.

«Ориентировочные даты начала ремонтных работ — вторая половина мая. Укрепят кровлю и фундамент. После завершения экзаменов начнутся внутренние ремонтные работы», — пояснили в департаменте.

На совещании, скорее всего, преподавателям сообщили о запасном варианте, в случае незавершения ремонтных работ до сентября 2020 года. На этот случай будут задействованы временно перепрофилированные площадки детских садов и школы соседних населённых пунктов, разъяснили в ведомстве.

Отмечается, что сегодня в Звериноголовской школе обучаются 540 человек, из них 240 — в начальной школе. На вероятный подвоз в крайнем случае временно перейдут порядка 300 учащихся среднего и старшего звена.

Напомним, в Кургане посреди учебного года закрыли школу №11. Там до июля 2020 года проведут капитальный ремонт. Детей перевели в другие учебные заведения, на обучение во вторую смену, что вызвало закономерный гнев родителей.

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